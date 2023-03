Covid, guerra, crisi, inflazione. E la qualità della vita si abbassa

Achille

Colombo Clerici*

Secondo Eurobarometro, il sistema di sondaggi utilizzato dalle istituzioni europee per fotografare l’opinione pubblica continentale, la grandinata di eventi negativi che si è abbattuta sul Continente – Covid, guerra in Ucraina, crisi energetica, inflazione – ha avuto un forte impatto sulla qualità della vita nell’Unione Europea. Si partiva – autunno 2021 – da una situazione che vedeva la maggior parte degli europei soddisfatti del proprio stato, a cominciare da Finlandia, Svezia, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo e Austria, mentre Bulgaria, Croazia, Ungheria e Romania guidavano la classifica degli insoddisfatti. E l’Italia? Si divide in tre parti. I cittadini di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e della ‘dorsale adriatica’ dall’Emilia Romagna agli Abruzzi si dichiaravano abbastanza soddisfatti; quasi tutto il resto del Paese esprimeva una soddisfazione moderata, la Calabria si poneva allo stesso livello di insoddisfazione delle regioni dell’Est Europa. Cosa è cambiato? I Paesi ricchi del Centro-Nord mantengono, con qualche limitazione, il medesimo tenore di vita: meno bene vanno i Paesi mediterranei e dell’Europa dell’Est. La qualità di vita si è abbassata per il 46% degli europei; e una forte minoranza (il 40%) ritiene che la situazione peggiorerà. La quasi totalità degli europei (il 93%) e il 98% degli italiani risente in misura maggiore o minore dell’aumento del costo della vita. Il nostro Paese si colloca al di sotto della media europea per povertà ed esclusione sociale, 92% contro 82%. Il 52% denuncia difficoltà nella gestione del bilancio familiare; ad esempio per una spesa imprevista. Ulteriore conferma dalla ‘questione bollette’: se il 39% degli europei lamenta difficoltà a pagarle, tale percentuale sale, in Italia, al 64%.

* Presidente Assoedilizia