Milano, 9 dicembre 2020 - Il calo di contagi da Coronavirus nel Milanese (da 441 a 420), registrato martedì, ha rinforzato ancora di più la possibilità di far passare la Lombardia dalla zona arancione per entrare in quella gialla. Una possibilità che diventerà realtà domenica 13 dicembre. La conferma è arrivata dal profilo Instagram del presidente della Regione Attilio Fontana."Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla - si legge in un post - Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore".

Covid bollettino Lombardia

Ieri, in Lombardia, i nuovi casi positivi sono stati 1.656 su 16.276 tamponi effettuati. Il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è stato del 10.17 %. Il giorno prima il dato era stato di 1.562 su 16.757 test. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.312.365 tamponi. Più che raddoppiati i decessi: sono stati 128 (martedì erano 56), per un totale dall'inizio della pandemia di 23.208 morti ufficiali nella sola regione del Nord. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il numero dei ricoveri è diminuito di 175 unità, portando il totale a 6.187 (martedì erano 6.362). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è stato di 14 pazienti in meno rispetto al giorno prima,iper un totale di 767 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi: sono stato 5.699, per un totale arrivato a 297.290. Per quanto riguarda le province, al primo posto per numero di contagi c'è sempre Milano con +420 nuovi casi (martedì +441), di cui +124 nella città capoluogo (martedì +181). Poi, Mantova con +212 (martedì +3); Pavia con +172 (martedì +29) e Como con +143 (martedì +255). Seguono Varese con +137 (martedì +263), Brescia +131 (martedì+110) e Monza e Brianza +116 (martedì +179). Poi, Sondrio +74 (martedì +13), Lodi +59 (martedì +3), Bergamo +48 (martedì +72), Lecco +46 (martedì +129) e Cremona +45 (martedì +13). Qui saranno pubblicati i dati odierni e la tabella del bollettino di Regione Lombardia appena saranno disponibili.

Covid bollettino Italia / Pdf

Martedì sono stati 14.842 i nuovi casi di Coronavirus in Italia: lunedì erano 13.720. In totale i positivi riscontrati dall’inizio dell’epidemia sono 1.757.394. I tamponi effettuati sono stati 149.232, in aumento di oltre 38mila rispetto a lunedì. Il rapporto tra positivi e tamponi è stato del 9,9% in netto calo rispetto a lunedì (era del 12,3%). I decessi registrati sono stati 634 (ieri erano 528), con il totale dei morti che sale così a quota 61.240 dall’inizio dell’epidemia. I guariti, invece, in totale sono 958.629, +25.497 rispetto al giorno prima. I casi attualmente positivi diventano 737.525 (-11.294). Di questi, sono 30.081 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 3.345 si trovano nei reparti di terapia intensiva (-37 da lunedì). La Regione in cui si registrano più casi positivi su base giornaliera è il Veneto con 3.145 positivi, seguito da Lombardia (1.656) ed Emilia-Romagna (1.624). Le due regioni dove l'incremento è minore sono Valle d'Aosta (18) e Molise (43). Qui saranno pubblicati i dati odierni e lil pdf del bollettino appena saranno disponibili.

Lombardia verso la zona gialla

In uno saliscendi di contagi, la Lombardia entra nella zona gialla. Le premesse, del resto, c'erano tutte: l’indice Rt (ovvero il termometro che misura la velocità di diffusione del virus) è finalmente precipitato sotto l’1 (al momento è fisso allo 0,74) e la pressione sugli ospedali è notevolmente calata. Per questo, già giorni fa, il governatore Attilio Fontana si era sbilanciato a dire che "ora gli sforzi dei lombardi vanno riconosciuti" allentando le misure anti Covid e lasciando così al nostro territorio una parentesi di libertà di almeno una settimana, prima che scattino - a partire dal 21 dicembre - le regole approntate ad hoc per il periodo natalizio. Oggi al conferma ufficiale: "Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla - si legge in un post - Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore".

Lombardia in zona gialla: cosa cambia? Le nuove regole per spostamenti, negozi, bar e ristoranti​

No al divieto di spostamento: la crociata dei piccoli Comuni

Spostamenti tra Comuni, Gallera: "Stretta solo sul Natale"​

Il divieto di spostamento fra i Comuni per Natale resta comunque al centro del dibattito in una Lombardia che, se da una parte confida nella promozione in zona gialla già da dopodomani venerdì 11 dicembre, dall'altro lato guarda con preoccupazione alle imminenti festività, in cui intere famiglie si troveranno divise da un limite geografico, separate talvolta di centinaia di metri, con le inevitabili conseguenze umane e sociali. A dire la sua, dopo la levata di scudi del governatore lombardo Attilio Fontana ("Si rischia di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli") oggi è stato l'assessore al Welfare Giulio Gallera: "Una stretta sul 31 di dicembre è giusta bisogna evitare i veglioni e gli assembramenti per strada per festeggiare, ma noi abbiamo il 70% dei Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti e il 24% meno di mille: il 25 dicembre impedire di uscire a chi abita in un piccolo Comune per andare nel Comune a fianco a trovare i genitori forse non è una norma di buonsenso".

Sintomi da morbillo, ma era Covid: virus trovato a novembre 2019

Tra tamponi, contagi e Dpcm, gli esperti continuano a studiare il virus SarsCov2. Da una ricerca dell'università Statale di Milano, pubblicata sulla rivista Emerging Infectious Diseasese, risulta che il Coronavirus circolava in Italia già dal tardo autunno dell'anno scorso. Il tampone fatto a un bambino di 4 anni, che già dal 21 novembre aveva iniziato a stare male con tosse e rinite, ha rivelato infatti la presenza del virus, almeno 3 mesi prima del paziente 1 di Codogno. Come si legge nello studio, il 30 novembre il bambino era stato portato al pronto soccorso con sintomi respiratori e vomito e il primo dicembre erano comparse macchie sulla pelle simili a quelle del morbillo. Il 5 dicembre, dunque 14 giorni dopo l'inizio dei sintomi, gli viene fatto un tampone orofaringeo per il morbillo, che analizzato poi successivamente ha mostrato che invece la causa era il SarsCov2.

Le altre notizie di oggi

Covid: morto il farmacista Lauro Cervi a Villa di Chiavenna

Inghilterra, l'Agenzia di controllo: "Stop al vaccino Covid a chi ha reazioni allergiche" VIDEO

Coronavirus, Londra apre la strada alle vaccinazioni. Tra ritardi e app, ecco cosa accadrà in Italia