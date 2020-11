Milano, 22 novembre 2020 - Milano e la Lombardia fremono per entrare nella zona arancione e abbandonare definitivamente quella rossa. Sabato, su 8.853 casi totali in regione, 3.232 sono stati registrati a Milano e provincia. Di questi la metà (1.144) sono relativi al capoluogo. Ieri in Città Metropolitana si contavano oltre tremila nuovi casi, di cui 1.500 in città.

Per quanto riguarda le altre province, seconda per numero di casi giornalieri la provincia di Varese che ha doppiato il dato del giorno prima ed è arrivata a sfiorare i duemila casi (1.970 in un giorno). Ancora alti - seppure in calo - i numeri di Monza e Brianza (758) e Como (655). A Brescia aumento di 462 casi, a Pavia di 358, a Mantova di 338, a Bergamo di 304. A Cremona i nuovi casi giornalieri sono 221, mentre a Lecco 160. Aumenti a due cifre a Lodi (77) e Sondrio (67). Qui pubblicheremo i dati e la tabella con tutti i dati delle province lombarde appena disponibili.

Sabato 21 novembre, i casi di Covid individuati in Italia sono stati circa 2.500 meno del giorno prima, per un totale di 1.380.531. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 49.261. In frenata l'incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: ieri c'è stato un aumento di "sole" 10 le persone nei reparti dedicati ai pazienti più gravi, per un totale di 3.758. Superata invece la soglia dei 34mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 34.063, con un incremento rispetto al giorno prima di 106 pazienti. Gli attualmente positivi sono 791.746, 14.570 in più in un giorno. Riguardo le regioni, prima per nuovi contagi sempre la Lombardia seguita da Veneto (3.567 casi) e Campania (3.554) . Qui pubblicheremo i dati e la tabella con tutti i dati appena disponibili.

Anche nel Sud-Est Milanese arrivano gli hotspot per il Covid, con l’obiettivo di allentare la pressione sui pronto soccorso. Entrate in funzione da qualche giorno, sono due le strutture di questo tipo in capo all’Asst di Melegnano e della Martesana: una si trova a San Giuliano, ricavata nei locali del distretto sanitario di via Cavour, l’altra è all’interno del Presst di Gorgonzola. Nate dalla collaborazione tra l’azienda socio-sanitaria e alcune cooperative di medici di base, queste postazioni diagnostiche sono pensate per valutare i pazienti attraverso visite e tamponi, indirizzandoli poi verso i percorsi terapeutici più adatti.

È già attivo il servizio di consegna, direttamente a casa, di farmaci e spese per prodotti di prima necessità. A occuparsi della consegna, gratuita, sono alcuni degli oltre seicento volontari della Croce Rossa di Legnano. Possono usufruire del servizio tutti i rescaldinesi che stanno affrontando un periodo di quarantena, volontaria o obbligatoria, a causa del Covid-19, tutti gli anziani oltre i 65 anni, i cittadini disabili e le famiglie in difficoltà economica. È sufficiente telefonare allo 0331 456 111 (oppure al 334 6050 887) tutti i giorni, a partire dalle nove del mattino. Il servizio si svolge innanzitutto in collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali del Comune, chiamato a segnalare alla Croce Rossa i singoli cittadini e le famiglie che stanno attraversando l’emergenza sanitaria in condizioni di particolare fragilità. Proprio dall’amministrazione comunale, infatti, è partita l’iniziativa, con la decisione di unire le forze con il vicino Comitato legnanese di Croce Rossa, che ha aderito con efficacia e immediatezza. Eppure, in un periodo di emergenza sanitaria e sociale come quello che stiamo affrontando, in cui tante persone sono costrette a vivere in solitudine, avere a disposizione farmaci e spesa potrebbe non essere sufficiente. Per questo motivo la Croce Rossa, ancora una volta in collaborazione con il Comune di Rescaldina, ha istituito anche una linea di “telefono gentile“ (ai numeri 334.6050882 o 334. 6050883). Si può telefonare tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, per trovare una voce amica e aperta all’ascolto.

