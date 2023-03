Covid, lo sfogo del dg lombardo: “Partecipavo a riunioni top secret ma ho sempre riferito tutto alla Regione”

Alberto Zoli, a destra, con l'allora assessore al Welfare Giulio Gallera

Milano, 10 marzo 2023 – Ogni giorno quando “entravo” nelle “stanze del ministero della Salute” per le riunioni del Comitato tecnico scientifico per la “stesura” del Piano Covid, basato sugli scenari dell'epidemiologo Stefano Merler, “sottoscrivevo un documento che mi vincolava alla riservatezza”. Il 19 febbraio 2020 “ho firmato ben due volte il vincolo”, ma “ho sempre trasferito all'Unita di crisi” della Lombardia “tutto quanto potevo sapere, immaginare o ipotizzare”.

Sono alcuni passaggi, riportati dall’Ansa, della lettera-sfogo scritta da Alberto Zoli, all'epoca dg dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) di Regione Lombardia e che fece parte del Cts e dell'Unità di crisi regionale. Appunto che Zoli ha consegnato ai pm di Bergamo che indagano sulla gestione della pandemia e che lo hanno ascoltato come teste nell'ottobre 2021. La lettera è stata scritta “nel settembre del 2020” dal dirigente, quando era stato “colpito dal fatto di essere stato accusato di non aver portato informazioni all'unità di crisi regionale”.

Nella deposizione Zoli parla anche della "linee guida” che furono diffuse dalla “associazione anestesisti” invitando a dare priorità a quei pazienti “che avevano speranza di successo nel trattamento”. Ai pm che gli hanno chiesto quando furono diffuse, Zoli ha risposto: “Credo verso metà marzo. Era la conseguenza del sovraccarico delle intensive della nostra rete ospedaliera”.

Zoli ha anche messo a verbale che il governatore della Lombardia, Attilio Fontana "era convinto della istituzione della zona rossa in senso lato”. E ha chiarito che lui “pur non avendo mai esibito documenti” del piano Covid 'top secret', “ai componenti dell'Unità di crisi di Regione Lombardia” riferì sempre “i contenuti di quello che si doveva fare”. La bozza del piano fu “completata il 20 febbraio e noi abbiamo avuto il primo caso il 20 sera, per cui siamo stati colti di sorpresa”.