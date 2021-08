Milano, 13 agosto 2021 - "Milionesima dose somministrata tra gli hub vaccinali del Portello e Palazzo delle Scintille di Milano. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere questo grande risultato e ai lombardi che hanno mostrato un grande senso civico e di responsabilità". Il governatore lombardo Attilio Fontana saluta su Facebook il traguardo.

Le due strutture sono state realizzate con il contribuito di Fondazione Fiera Milano insieme ad altri importanti partner quali Generali Italia, Moncler, Cisco. Fondamentale il lavoro di medici, infermieri, tecnici e farmacisti del Policlinico di Milano, in collaborazione con quelli di Asst Rhodense, Asst Santi Paolo e Carlo, Istituto Nazionale dei Tumori e Fondazione Irccs Istituto Neurologico Besta. In particolare, al Palazzo delle Scintille sono state somministrate 650.000 dosi e altre 350.000 al Portello.

Il successo della campagna vaccinale per Fontana è alla base della permanenza in zona bianca della Lombardia: "Con un'incidenza di 42,4 su 100mila abitanti e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute. Un risultato - sottolinea - che conferma l'efficacia della vaccinazione che in Lombardia ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge".



"Per consolidare questa situazione - spiega il presidente Fontana - abbiamo messo in campo una serie di iniziative sul territorio, affinché chi ancora non si sia vaccinato possa farlo nel più breve tempo possibile". Come la vaccinazione possibile senza prenotare per gli over 60. "Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno lavorato a questa campagna e continuano a farlo - conclude il presidente Fontana - anche nel giorno di Ferragosto, insieme agli operatori di sanità pubblica che lavorano ininterrottamente da oltre un anno al tracciamento dei contatti".