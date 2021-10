Milano - Da chi chi crea corsi di guida sicura per persone con disabilità a chi aiuta ragazzi autistici a gestire una pizzeria a chi insegna a giocare a rugby senza arbitro per far capire cosa significhi il rispetto delle regole e dell’avversario. E' il mondo vario e ampio delle realtà - a volte piccole o piccolissime, ma anche attive e piene di idee - che a Milano e provincia lavorano in ambito sociale e sportivo. Esempi di impegno onorevole che tuttavia faticano a trovare risorse per proseguire nella propria opera o per finanziare iniziative particolari. Per loro è stato creato il Premio Costruiamo il futuro, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, che celebra la sua giornata conclusiva con un grande evento al MiCo, con oltre 600 rappresentanti delle 56 associazioni premiate.

Distribuito un premio da centomila euro e messo a disposizione da grandi aziende che hanno deciso di sostenere il progetto, suddiviso in assegni che vanno dai mille ai cinquemila euro. I sostenitori sono: Intesa San Paolo, Enel, Aci, IziLove Foundation, Tim, Terna, Dhl, Sangalli, Edenred, E-work, InRete, Pwc, Ricoh, S21, Streetvox, DF Sport Specialist, Federfarma Lombardia, Fondazione Oratori Milanesi e Fondazione Grimald.

I premi da cinquemila euro

Ad aggiudicarsi l’assegno più importante per il territorio milanese, quello da cinquemila euro, sono cinque società: il Bersagliere e la San Carlo Casoretto di Milano, la Prima Società Cooperativa Sociale di Cinisello Balsamo, la Sesto Ritmic Dreams di Sesto San Giovanni e la Rozzano Volley di Rozzano.

Riconoscimenti speciali

Il Premio Gloria Grimoldi, pari a cinquemila euro, è stato messo a disposizione di Banca Intesa Sanpaolo per la realtà che ha saputo realizzare il miglior progetto educativo al di fuori dell’ambito sportivo. A conquistarlo è la Fondazione Arché, che da anni opera accanto alle mamme che versano in situazioni difficili e ai loro figli. Il secondo è invece il risultato di una raccolta fondi, chiamata “Insieme possiamo”, che ha permesso di raccogliere una cifra pari a diecimila euro da mettere a disposizione del Comitato degli inquilini della Torre di via Antonini, il grattacielo andato distrutto in agosto a causa di un devastante incendio che ha reso inagibile l’intera struttura, mettendo in seria difficoltà decine di famiglie.

Il comitato

A giudicare il valore delle singole iniziative proposte, un comitato d’onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi, presidente dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e composto dai membri del consiglio di amministrazione appena rinnovato della Fondazione Costruiamo il Futuro e dagli sponsor dell’iniziativa. Presenti alla grande festa del MiCo, la pallavolista Francesca Piccinini, l’atleta Giusy Versace, la vincitrice della medaglia di bronzo nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo Monica Graziana Contrafatto e la giornalista Mediaset Monica Bertini.

L'impegno

"Quest’anno il premio Costruiamo il futuro 'raggiunge la maggiore età' – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –: in 18 anni abbiamo potuto distribuire, grazie alla generosità di diverse aziende, oltre un milione e duecentomila euro a circa 600 associazioni. Si tratta di tanti piccoli contributi che per il campo dell’associazionismo locale rappresentano sostegni di centrale importanza. E sono soprattutto segnali concreti di attenzione che permettono di accendere un faro su straordinarie esperienze di impegno sociale, tanto meritevoli quanto sconosciute. È compito di tutti noi fare il possibile per aiutare chi aiuta".