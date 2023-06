Costituzione faro della società "Repubblicani non solo a parole"

"Il buon senso cede al senso comune. Quando questo è irrazionale, si rischia". Il prefetto Renato Saccone, nel discorso per la celebrazione del 77esimo anniversario della Repubblica, ha ripreso le parole di Alessandro Manzoni, come aveva fatto due settimane fa il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione dei 150 anni dalla morte del grande scrittore. Saccone ha ammonito: "La ricerca ha fatto passi da gigante, ma l’irrazionalità antiscientifica e le passioni oscure possono riprendere vita. Lo abbiamo visto recentemente con la pandemia". Ma oggi "più del 95% dei lombardi si è vaccinato".

Il prefetto ha sottolineato il valore di 77 anni di Repubblica e ha invitato i cittadini a non farsi condizionare dalle narrazioni diffuse. E proprio la Costituzione, ha ricordato, è il faro che può illuminare i momenti più bui e i problemi che affliggono la società come "il calo dei votanti e il crescente numero di giovani che né studiano né lavorano". Un messaggio ai cittadini, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni presenti e alle autorità civili e militari.

Il sindaco Giuseppe Sala – durante la cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Duomo – ha sottolineato che "dichiararsi repubblicani e democratici è abbastanza agevole, ma per portare avanti lo spirito repubblicano e democratico c’è da fare. Sono tre le istituzioni che si devono impegnare per mantenere vivo questo tipo di spirito, Unione europea, Stato e Comune", ma "in Europa – ha aggiunto – non sono tutti d’accordo sull’essere repubblicani e democratici. Per questo oggi le parole del nostro presidente Mattarella sono assolutamente importanti". Dopo cerimonia in Piazza Duomo, si è tenuto un brindisi in Prefettura.

Palazzo Marino è rimasto aperto al pubblico dalle 10 alle 20: 4mila i cittadini che hanno visitato la sede del Comune.

Alessia Sironi