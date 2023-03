Costi delle case convenienti: città attrattiva

Complice il costo delle case, più basso rispetto a quello di altri Comuni del circondario, San Giuliano si conferma una città attrattiva. I dati elaborati dall’ufficio per i servizi demografici del Comune rilevano che nel 2022 il saldo migratorio è stato positivo (+111), con un totale di 1.655 nuovi iscritti all’anagrafe contro 1.544 cancellazioni. Tra le persone che hanno scelto San Giuliano come contesto di residenza, il 51,84% proviene da altre realtà della provincia di Milano, il 4,11% dalla provincia di Lodi, il 19,21% da altri comuni italiani e il 16,74% dall’estero. Anche nel 2021 il saldo migratorio era stato positivo, seppur di poche unità (+11), e persino nel 2020, l’annus horribilis della pandemia, San Giuliano si era rivelata attrattiva, con 1.740 persone che vi si erano trasferite contro 1.311 cittadini emigrati altrove. "Il prezzo delle case resta un elemento importante, ma nelle scelte abitative giocano anche altri fattori: i collegamenti con Milano, la presenza di verde, la qualità dei servizi - osserva Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano (facoltà di economia) -. Dalle scuole al sostegno agli anziani, serve un tessuto capace non solo di rispondere ad esigenze pratiche, ma anche di fare da collante e creare un senso di comunità". "Il saldo migratorio in positivo è un dato incoraggiante, riflesso di una qualità di vita percepita come buona. Tra gli obiettivi per il futuro - annuncia il sindaco Marco Segala - c’è anche il potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi, con la realizzazione di un centro natatorio e il recupero del cinema-teatro Ariston, oppure, in alternativa, la creazione di un nuovo auditorium".

Torniamo ai numeri. Se il saldo migratorio è positivo, quello naturale, ossia la differenza tra nascite e morti, è da qualche anno negativo anche a San Giuliano. Nel 2022 è stato di -42, con 287 nascite e 329 decessi. È il 2019 l’anno che ha fatto segnare un’inversione di tendenza rispetto al passato, con un numero di morti superiore alle nascite. Da quel momento non si è ancora riusciti a invertire la tendenza, che riflette, anche nelle realtà locali, il trend demografico più generale, con una progressiva denatalità e un indice di invecchiamento in crescita.

A.Z.