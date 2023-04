"Costi alti per i bar di periferia Chiediamo di agevolarci ancora"

In via Osimo, traversa di viale Omero al quartiere Corvetto, sono spariti i cinque tavolini e le sedie posizionati fuori dal “Bar Gold“. "Per lasciarli, avremmo dovuto pagare 3.800 euro all’anno: troppo per un bar di periferia come il nostro, in cui la gente viene più per incontrarsi che per consumare. Non c’è quel ricambio continuo che sappiamo esserci nelle zone più centrali o piene di uffici nei paraggi: qui serviamo anziani, bambini, famiglie che si ritagliano un momento di svago". Lo dicono Bianca Bonizzoni e il figlio Alessio Mercuri, trentaduenne che ha raccolto il testimone dell’attività aperta dal nonno Salvatore e dal papà Sergio 34 anni fa. Poco prima che lui nascesse. Tavolini e sedie erano stati posizionati durante il periodo Covid, quando per andare incontro ai commercianti e consentire loro di rispettare le regole sul distanziamento, il Comune aveva azzerato la Cosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico. "Per la gente era diventato un punto di ritrovo molto apprezzato". Ora che però la tariffa è tornata a prezzo pieno, "per le nostre tasche è insostenibile lasciarli: il nostro commercialista ha calcolato che dovremmo sborsare 3.800 euro all’anno. Una spesa da sommare a quelle condominiali e ai costi di gestione. Per noi è troppo". Così è stata ripristinata la sistemazione precedente: "Abbiamo rimesso le panchine “a bordo vetrina“ con i posacenere accanto. Questa non è considerata occupazione di suolo pubblico", evidenzia Bianca.

"Ma vorremmo – aggiunge Alessio – che il tariffario venisse riformulato e adattato alle esigenze dei locali di periferia, che rappresentano un presidio e un luogo di animazione in zone altrimenti deserte". Insomma, anche se già i prezzi sono differenti a seconda del luogo, delle metrature e di altri criteri, "bisognerebbe andare ancora di più incontro a chi gestisce locali in zone ai margini della città".

Bianca rimarca: "Senza di noi, questa via morirebbe". Ormai il bar è rimasto l’unica attività commerciale, insieme alla pizzeria accanto. "E pensare che una volta la strada era piena di negozi, con il panettiere, il macellaio e molti altri. Adesso siamo solo in due". Sedute al tavolino (interno), ci sono una donna quasi centenaria e sua figlia di 73 anni. "Veniamo qui tutti i giorni, per una passeggiata. Non ci resta che sederci dentro". Altre persone si accomodano sulle panchine fuori. "Serviamo i caffè “al volo“, la gente ormai è abituata a sedersi guardando la strada. E noi la accontentiamo come possiamo".

