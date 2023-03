Cospito, no alimentazione forzata "Ai domiciliari per motivi di salute"

Peri il Comitato di bioetica nessuno potrà imporgli l’alimentazione forzata. "Ma a Opera potrei essere morto e non se ne accorgerebbero", diceva ieri pomeriggio l’anarchico Alfredo Cospito al suo legale. Temeva che lo avrebbero riportato dall’ospedale San Paolo al carcere già in serata e che lì non sarebbe stato adeguatamente controllato "visto che di notte gli agenti passano a distanza di ore e si limitano a guardare dallo spioncino", afferma l’avvocato Flavio Rossi Albertini.

E mentre il parere degli esperti di bioetica riconosce il valore delle disposizioni da lui già espresse a proposito del diniego all’alimentazione forzata, il legale di Cospito ha depositato al tribunale di sorveglianza una richiesta di differimento pena per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare. I giudici (presidente Giovanna Di Rosa affiancata da Ornella Anedda e due esperti) hanno fissato per l’udienza la data del 24 marzo e dovranno vagliare una questione delicata, su cui più volte si è anche espressa la giurisprudenza, negando spesso il differimento pena quando lo stato critico di salute era stato “autoindotto“ dallo stesso detenuto. Saranno necessari probabilmente anche esami sulla condizione psichica dell’anarchico, perché se fosse rilevata in ipotesi una patologia di tipo mentale, la questione della autoinduzione potrebbe essere superata e l’ok al differimento pena risultare più probabile.

Tra l’altro,sempre per il 24 marzo è fissata anche un’udienza davanti al tribunale di sorveglianza di Sassari, dove Cospito è stato detenuto fino a fine gennaio scorso e dove analoga richiesta di differimento pena era già stata bocciata dal magistrato di sorveglianza. Ora sul ricorso dovrà esprimersi il collegio. A Milano, invece, l’istanza è stata presentata direttamente al Tribunale e quindi la valutazione sarà da subito collegiale.

L’altro giorno l’anarchico 55enne era stato trasferito di nuovo dal carcere di Opera nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo perché aveva valori di potassio troppo alti ed era stato perciò necessario un ricovero cautelativo per monitorare la situazione che, pare, resti stabile anche se delicata.