Cospito, domani l’udienza sul differimento della pena

Alfredo Cospito vuole esserci. L’anarchico 55enne, che da oltre cinque mesi sta portando avanti lo sciopero della fame contro il 41 bis, ha chiesto di essere presente all’udienza di domani al tribunale di sorveglianza, in cui si discuterà la richiesta avanzata dalla difesa di differimento pena, per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare a casa della sorella. È atteso perciò il parere del primario del reparto di medicina penitenziaria del San Paolo su un eventuale via libera al trasferimento dell’esponente della Fai al carcere di Opera, dove è allestita un’aula speciale, gestita dal Dap, per i videocollegamenti. Al contrario, qualora non fosse possibile spostare Cospito dal reparto, saranno i giudici a trasferirsi in ospedale. Sono diversi i temi che i magistrati dovranno valutare a seguito dell’istanza presentata dalla difesa dell’anarchico. I giudici Di Rosa e Anedda, affiancati da due esperti, dopo l’udienza avranno cinque giorni di tempo per depositare il provvedimento motivato, su cui si potrà, nel caso, presentare ricorso in Cassazione. Il tribunale dovrà prima di tutto valutare l’incompatibilità o meno delle condizioni di salute dell’anarchico con il carcere, anche in relazione alle cure che possono essere praticate in regime di detenzione.

Poi, però, anche il fatto che la situazione clinica in cui si trova sia stata autoindotta, per la sua scelta di andare avanti col digiuno per mesi. E su quest’ultimo aspetto va considerato che la giurisprudenza ha ribadito più volte che l’autoinduzione contrasta col principio del differimento pena. Inoltre, anche la questione se l’esecuzione di una pena nei confronti di un detenuto (Cospito è in cella da 10 anni) non possa avere profili di disumanità. Pareri sull’istanza della difesa dovrebbero arrivare dalla Procura generale di Torino e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre a quello che verrà espresso dalla Procura generale milanese.

In teoria, i giudici, prima di decidere se concedere o meno i domiciliari per motivi di salute (con revoca temporanea del 41bis), potrebbero disporre una perizia per valutare lo stato di salute, anche mentale, dell’anarchico. Ma potrebbe essere invece sufficiente, per il collegio, basarsi sulle relazioni dei medici già agli atti. Documenti, questi, che arrivano costantemente ai magistrati, che hanno chiesto approfondimenti anche sull’ultimo episodio di cui hanno parlato i difensori, una sospetta crisi cardiaca. Episodio che gli stessi medici del San Paolo, pare, hanno in parte ridimensionato. Intanto, ieri pomeriggio alcuni anarchici hanno raggiunto l’ottavo piano di un reparto dell’ospedale di via Di Rudinì (lontano da quello in cui è ricoverato Cospito) e hanno srotolato lo striscione con la scritta "Fuori Alfredo dal 41bis". M.Cons.