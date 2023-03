"Così restituiamo i 1.650 alloggi in dono ai cittadini"

"Quando abbiamo deciso di costruire il nuovo ospedale, per finanziarlo abbiamo deciso di mettere in gioco il patrimonio immobiliare che abbiamo ricevuto da benefattori nei secoli: 1.650 appartamenti a Milano, quasi tutti in 33 edifici cielo-terra molto centrali". Così Marco Giachetti, presidente del Policlinico, spiega il piano, possibile grazie alla beneficenza, che mette in circuito per crearne di nuova, al servizio della città. "Invece di fare un’operazione speculativa e vendere solo il patrimonio più bello per trovare i 200 milioni che ci servivano a finanziare il nuovo ospedale, abbiamo pensato a un progetto in grado di restituire ai cittadini quello che ci hanno dato nei secoli", continua Giachetti. È stato così creato un fondo di housing sociale: "Vendiamo il 40% degli immobili più di pregio ma la parte più consistente, il 60%, lo restituiamo in housing sociale per quella fascia di cittadini troppo ricchi per accedere all’edilizia popolare e troppo poveri per il libero mercato. Giovani coppie, anziani, famiglie monoreddito e numerose. Diamo 700 alloggi a cittadini che fanno fatica a rimanere a Milano". Il piano è stato avviato e sono già state trasferite oltre cento famiglie dalle case vendute. "Punta dell’iceberg di questo patrimonio (da un valore complessivo di 311 milioni di euro), sono sette civici in via Sarpi-Bramante – sottolinea il presidente del Policlinico –: terremo la facciata principale e demoliremo l’interno creando circa 200 alloggi in housing sociale e parti destinate a funzioni sociali, scuole d’artigianato per ragazzi, attività per anziani e, con fondazione Ronald McDonald, camere per le mamme dei bambini degenti: un centro di socialità nel centro di Milano".Si.Ba.