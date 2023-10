"Così abbiamo sventato le rapine". Eleonora e il coraggio di restare freddi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato 200 dipendenti di Poste Italiane che negli ultimi anni sono stati vittime di rapine. È successo a Roma, nell’ambito del Security day di Poste Italiane, evento durante il quale sono stati premiati impiegati e direttori di sede che si sono trovati a gestire situazioni non facili. Tra loro Eleonora Guarino, direttrice dell’ufficio postale di Settala, dove il 27 aprile due giovani col volto in parte coperto, uno dei quali armato di pistola, hanno tentato una rapina poco prima dell’orario di chiusura degli sportelli.

"In quel momento mi trovavo nel caveau e ho notato, dalle telecamere, che uno dei due stazionava all’ingresso dell’ufficio in atteggiamento guardingo – racconta –. Ho chiamato subito i carabinieri, scelta provvidenziale visto che un attimo dopo il complice con la pistola ha preso in ostaggio una collega, intimandole di aprire il caveau".

"Mentre la poverina ripeteva che non aveva le credenziali di accesso, cosa per altro assolutamente vera, io mi sono tenuta in contatto coi carabinieri, che sono intervenuti in brevissimo tempo. Un attimo prima del loro arrivo, i rapinatori avevano desistito ed erano fuggiti, accontentandosi di 200 euro prelevati da una delle casse".

"In un’altra occasione – prosegue Guarino – sono stata io a ritrovarmi con una pistola puntata al petto. La paura c’è, eccome, ma in questi casi si cerca per quanto possibile di seguire le indicazioni: restare fermi, mantenere la calma e non contraddire i malviventi. Sono ancora emozionata per aver partecipato alla Giornata della sicurezza e per aver sentito, su un tema così importante per le comunità locali, una solida collaborazione tra lo Stato e l’Azienda".

Tra le persone che hanno ricevuto un attestato nell’ambito del Security day ci sono anche Luca Panigada, operatore di sportello dell’ufficio postale di Zibido San Giacomo, e Giacomo Micciantuono, specialista della sala consulenza dell’ufficio postale di Gorgonzola, che commenta: "Per Poste Italiane il tema della sicurezza è centrale e grazie alle dotazioni e alle misure messe in atto è possibile garantire maggiore tranquillità ai cittadini e a noi dipendenti".

Durante l’evento il ministro Piantedosi ha ricordato la "lunga e proficua collaborazione" tra le Poste e le istituzioni, una sinergia "che nel tempo ha riguardato scenari sempre più articolati", tra i quali "il contrasto ai reati finanziari e la protezione delle reti e delle infrastrutture informatiche della società".