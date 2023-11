"Così 30 anni fa sono rinato. E ho fatto cinque volte il cammino di Santiago"

Vive da 30 anni grazie al rene di un altro e va "al massimo". Marco Minali, 52 anni, originario della bergamasca ma da anni residente a Milano, è l’uomo dalle mille imprese. Fa lunghe passeggiate in montagna e viaggia molto (anche in Sud America e Africa), va in barca a vela e in bici da corsa, scia, gioca a calcio e pure a pallavolo, sport in cui si è laureato campione del mondo nel 2019, vincendo con la Nazionale, dove ha il ruolo di libero, gli "Official World Transplant Games", le Olimpiadi riservate alle persone che hanno ricevuto un trapianto. Nell’ultimo decennio ha fatto cinque volte il cammino di Santiago: "L’ultima volta cinque anni fa. Ho detto alla mia compagna che sarei andato a fare una passeggiata ma sono stato via un mese col mio zainetto... In totale ho percorso mille chilometri, facendone 30 ogni giorno. È stato fantastico, ho conosciuto gente stupenda e, quando sono arrivato alla meta, ho pianto di gioia" spiega Minali che è anche vicepresidente Aido Milano e referente per la comunicazione nelle scuole.

La giovinezza però non è stata semplice a causa della nefrite membrano proliferativa, malattia dei reni diagnosticata quando aveva solo 11 anni. "La situazione è peggiorata verso i 22 anni: ero costretto a fare la dialisi tre volte a settimana in ospedale e non potevo fare quasi niente. La dialisi ti abbassa la pressione, non puoi bere nulla, devi stare attento persino all’acqua presente nei cibi, al potassio così come al sale" spiega Minali. L’operazione di trapianto risale al 6 dicembre del 1993. Dopo l’intervento la sua vita è stata più che normale: straordinaria. "Devo assumere farmaci salvavita anti-rigetto e seguire un’alimentazione sana, ma senza grandi rinunce e sacrifici. Ho avuto le stesse possibilità di una persona sana e di fronte a una sfida non mi sono mai tirato indietro".A.L.