Cortili, stalle e fienili storie da tramandare

I primi cartelli sono comparsi sui muri di 25 corti a Cinisello e 7 di Balsamo, che hanno tenuto la forma caratteristica o sono stati abitati da personaggi importanti o hanno fatto storia della città come la corte delle cooperative. Per le denominazioni "è stato scelto il dialetto classico di Porta", ha spiegato Ezio Meroni. Che, insieme ad Angelo Borgonovo, ha realizzato anche una guida che dai prossimi giorni sarà disponibile al Pertini: itinerari, informazioni sullo stile di vita delle corti, sulle denominazioni, aneddoti e curiosità per recuperare un pezzo di storia della città. "Quando la primavera passata mi è stato presentato il progetto, abbiamo dato subito adesione – ha rivelato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Sono cresciuto in una corte di Cinisello e questa è la nostra storia di cortili, stalle, fienili: non va persa ma recuperata, valorizzata e tramandata ai giovani di oggi, a quelli di domani, a chi deve ancora arrivare in città".La.La.