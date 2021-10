È partito per il quattordicesimo sabato consecutivo il corteo non autorizzato dei No vax. Migliaia di persone si stanno muovendo da piazza Fontana in direzione via Larga. "Trieste chiama, Milano risponde" e "Giù le mani dal lavoro", gli slogan della manifestazione. La situazione è monitorata costantemente dalle forze dell'ordine, che stanno anche presidiando gli obiettivi sensibili del centro. Il corteo ha percorso via Larga in direzione piazza Missori, lasciandosi a sinistra il cordone di polizia a difesa della sede di Assolombarda in via Pantano. In piazza sono stati notati anche alcuni esponenti del movimento neonazista Dora di Varese ed esponenti di realtà anarchiche milanesi. Intanto il corteo si è bloccato per alcuni minuti in via Mazzini, a poche centinaia di metri da piazza Duomo. I manifestanti in testa hanno iniziato a discutere sul percorso della protesta: "Qui non ci vede nessuno, andiamo in corso Buenos Aires", ha urlato uno dei No vax. Il corteo ha quindi poi raggiunto piazza Duomo: blindati e agenti in tenuta antisommossa a protezione dell'ingresso della Galleria. La manifestazione è proseguita in corso Vittorio Emanuele in direzione piazza San Babila. I manifestanti No vax hanno poi superato piazza San Babila e hanno iniziato a percorrere corso Venezia. Il traffico è rimasto completamente bloccato dal corteo.

No vax in piazza anche a Torino. Agli interventi in solidarietà con i portuali di Trieste si alternano gli appelli a continuare i blocchi e i racconti di avvocati e operai sospesi dal lavoro perché senza green pass. Non si sono registrate al momento tensioni, ma c'è stata un'accesa discussione con una troupe del Tgr Piemonte, allontanata al grido "giornalisti terroristi".