Milano - È partito alle 18 per l'ottavo sabato consecutivo il corteo dei no vax da piazza Fontana. Non è ancora chiaro il percorso della manifestazione non autorizzata, anche perché gli stessi partecipanti, più di un migliaio, hanno idee diverse sui tragitti da seguire: probabilmente gli anti green pass si sposteranno verso piazza Scala, per poi dirigersi verso la zona di piazza San Babila-corso Venezia. A differenza delle altre volte, a inizio protesta erano presenti nelle prime file anche alcuni esponenti dell'estrema destra milanese, tra cui l'ex candidato sindaco di Forza Nuova Marco Mantovani. All'iniziativa si è presentato pure il candidato sindaco del movimento Italexit Gianluigi Paragone, su posizioni antivacciniste.

Il corteo sta percorrendo corso Venezia in direzione Loreto. Il tragitto inizialmente concordato prevedeva di svoltare a destra in via Visconti di Modrone, ma i manifestanti in testa hanno iniziato a correre all'altezza dell'incrocio per non farsi bloccare. Il traffico nella zona è completamente bloccato.

Il corteo è fermo ai Bastioni di Porta Venezia: i manifestanti si sono seduti a terra. Urlano "Noi siamo il popolo". Lunghe code di auto in corso Buenos Aires, viale Majno e viale Piave.