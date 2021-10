Milano, 30 ottobre 2021 - Un videomaker di una trasmissione televisiva di La7 è stato aggredito da alcuni No vax sotto i portici di piazza Duomo lato Arengario: uno dei manifestanti gli ha dato un calcio e poi gli ha sputato contro, per poi mettergli la mano sull'obiettivo della telecamera. E' durata poco la calma del quindicesimo corteo consecutivo dei No vax, partito da piazza Fontana alle 17.40, quando alcune migliaia di persone si sono messe in marcia verso piazza Duomo, dov'era ancora in corso il presidio preavvisato "No paura day". Stavolta, a differenza di tutte le altre occasioni, la manifestazione dovrebbe seguire il percorso condiviso con la Questura, che dovrebbe concludersi sotto la sede della Rai in corso Sempione. Bisogna vedere se tutti i No pass seguiranno l'ala dialogante o se a un certo punto del tragitto decideranno di provare a deviare. "Milano non si piega", lo slogan scandito dai manifestanti.

La cronaca del corteo

19.59: Il corteo dei No vax è arrivato sotto la sede della Rai in corso Sempione, presidiata in forza da carabinieri e polizia.

19.50: Intanto si è concluso il presidio 'No paura day - Primum non nocere' contro il green pass, in piazza Duomo. A differenza di quanto annunciato alla vigilia, non è intervenuto il portavoce dei portuali di Trieste Stefano Puzzer.

19.13: Alcune migliaia di manifestanti hanno svoltato a destra da viale della Liberazione lasciando a sinistra il blocco delle forze dell'ordine a difesa di Palazzo Lombardia e imboccando via Gioia in direzione piazza XXV Aprile.

19.10: Sono arrivati a oltre 4 mila i partecipanti al corteo no Green pass di Milano. Lo stima è resa nota dalle forze dell'ordine.

19.05: Il corteo ha deviato in via Galilei, uscendo dal percorso concordato. Un cordone delle forze dell'ordine ha provato a fermare le prime file, ma i manifestanti sono riusciti a passare, invadendo viale della Liberazione tra le auto in coda. A poche centinaia di metri c'è la sede della Regione.

18.35: In piazza Cavour si sono uniti al corteo alcuni dei daspati dalla Questura, che aspettavano gli altri manifestanti con lo striscione "No green pass. Umani non sorci". Si sono uniti alla protesta perché hanno il divieto di partecipare solo nella zona centrale della città, e quindi da quel punto in avanti possono sfilare con gli altri.

18.03: Dopo le minacce su Telegram al sindaco Giuseppe Sala, la parte di piazza Scala più vicina a Palazzo Marino è stata transennata prima del passaggio del corteo; a difesa della sede del Comune ci sono anche gli agenti in tenuta antisommossa.

17.50: Il corteo è stato accolto dagli applausi dei No pass in presidio in piazza Duomo, che stanno aspettando l'arrivo da Genova del leader dei portuali triestini Stefano Puzzer. In testa al corteo è tornato anche l'ex Forza Nuova Marco Mantovani, dopo che il Tar ha sospeso in via cautelare il divieto di partecipare alle manifestazioni che gli era stato notificato dalla Questura a metà settembre.

© Riproduzione riservata