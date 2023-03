Migranti, a Milano il corteo contro le politiche del governo

Milano, corteo contro le politiche del governo sui migranti

Milano, 4 marzo 2023 – Milano scende in piazza. Dopo la strage di Crotone , in cui sono morte almeno 70 persone, tra cui molti bambini, è stato convocato un presidio in piazza Oberdan, zona Porta Venezia, per protestare contro le politiche migratorie del governo. Il sit-in, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 marzo, si è poi trasformato in corteo e si è concluso in piazza Duca d'Aosta. La possibilità di spostarsi era stata ventilata dagli organizzatori, vista la folla radunata in piazza, che nel frattempo ha raggiunto il numero di circa mille persone.

Il corteo è partito da piazza Oberdan, in zona Porta Venezia. Un migliaio di manifestanti ha sfilato per le strade della zona fino alla piazza davanti alla stazione Centrale, dove è stato esposto lo striscione che apriva il corteo con scritto 'Verità e giustizia per il naufragio di Crotone. Basta morte nel Mediterraneo’. Alla manifestazione ha preso parte anche Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, Gino Strada.

A organizzare la manifestazione le ong Mediterranea Saving Humans, Medici senza frontiere, ResQ, Emergency volontari Milano, Iuventa Crew, Sea Watch e Open Arms. Partecipano anche rappresentanti di Anpi, Unione Popolare, i Sentinelli e Cgil Milano.

Diversi gli striscioni a favore di una vera accoglienza dei migranti e contro le affermazioni con cui molti politici negli ultimi giorni hanno commentato il naufragio. Tra quelli esposti anche la scritta "la generazione meticcia e queer in lotta per il futuro" e uno contro il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri: "Partire non è un po' morire, ma la speranza di sopravvivere. Feltri dimettiti".

"Sentivamo il bisogno, come Ong impegnate in mare, di manifestare in piazza il dissenso verso le politiche che ha questo governo nei confronti delle operazioni di salvataggio delle Ong", ha detto il volontario di Emergency, Massimo Malari, spiegando che "il governo sta attuando una politica per cui svuota il Mediterraneo delle navi che fanno salvataggio con l'effetto di aumentare i disagi dei naufraghi, di aumentare le spese di gestione delle navi e soprattutto impedendo allontanando gli occhi che possono testimoniare cosa sta avvenendo".

"I cittadini possono dare dei segnali simbolici, come stanno facendo le persone della Calabria che portano fiori o giocattoli sulle bare dei bambini. Ogni simbolo va bene. Il governo deve agire un po' oltre i simboli, il governo ha il potere di cambiare le cose'', ha detto Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, Gino Strada, e attivista, commentando l'ipotesi del prossimo cdm a Cutro, a margine della manifestazione milanese. Secondo Strada, il governo ''deve lavorare sui decreti flussi, per permettere alle persone di entrare legalmente e deve impegnare ogni suo sforzo nella ricerca del soccorso in mare. Dal governo non mi aspetterei simboli, i fiori possiamo portarli tutti, il governo deve agire''. Quindi ha concluso: ''Mi viene difficile pensare che questo governo possa davvero aprire i canali di accesso sicuri e legali, visto che la campagna elettorale di questi partiti è da sempre basata sul 'prima gli italiani, teniamo fuori gli stranieri'''.