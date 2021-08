Milano - Dopo il corteo di sabato scorso, 31 luglio, anche oggi i 'no Green pass' sono scesi in piazza a Milano per far sentire la loro voce. Secondo le forze dell'ordine che stanno seguendo la manifestazione sono oltre 5 mila le persone che stanno protestando per le vie del centro.

I manifestanti hanno sfilato in un corteo non autorizzato lungo corso Vittorio Emanuele II, la via dello shopping milanese, sotto lo sguardo di turisti e cittadini intenti a fare compere. Il corteo procede in modo spontaneo senza un percorso preciso, per questo gli agenti della Polizia in tenuta anti sommossa hanno bloccato per un momento il passaggio verso piazza San Babila. Questo tra i fischi, le proteste e le urla 'vergogna' dei no green pass. Il corteo è poi proseguito sempre in modo disordinato verso piazza San Babila dove i manifestanti hanno bloccato il traffico per alcuni minuti prima di proseguire lungo corso Venezia. E hanno raggiunto corso Buenos Aires.

Manifestazioni anche in altre città italiane come Torino, Genova e Firenze. E in Francia, dove hanno protestato circa 237 mila persone - a Parigi 17mila - per il quarto sabato consecutivo. È la mobilitazione più grande andata in scena finora, secondo le stime diffuse in serata dal ministero dell'Interno. La settimana scorsa le proteste avevano raccolto poco più di 200mila persone. Rispetto ai cortei odierni, alle 19 le autorità hanno dato conto di 35 fermi e di sette feriti lievi nella polizia, durante alcuni momenti di tensione che si sono registrati.