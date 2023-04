Il 25 Aprile degli antagonisti: 400 in corteo da piazza Cavour a Loreto, scortati dalle forze dell’ordine

Milano – Poco dopo le 16 è partito da piazza Cavour un corteo antifascista con circa 400 persone legate a centri sociali, realtà antagoniste, sindacati di base e collettivi studenteschi.

La trattativa con la Questura

Nei giorni scorsi, gli organizzatori hanno preavvisato l'iniziativa in Questura, proponendo un tragitto che li avrebbe portati fino in via Gola. Tuttavia, il percorso presentava profili di criticità sul fronte dell'ordine pubblico, perché in un tratto passava non lontano da quello seguito dalle decine di migliaia di partecipanti alla manifestazione nazionale dell'Anpi con destinazione piazza Duomo. Tuttavia, gli organizzatori non hanno proseguito l'interlocuzione con via Fatebenefratelli per possibili modifiche, e di conseguenza è arrivato il via libera solo per un presidio statico.

Forze dell’ordine mobilitate

Oggi pomeriggio è stato infine concordato un corteo fino a piazzale Loreto, attraversando via Manin, piazza Repubblica, via Pisani, piazza Duca d'Aosta, via Vitruvio, via Settembrini e via Venini. La manifestazione è seguita costantemente dalle forze dell’ordine, in testa e in coda al serpentone e con un elicottero a monitorare la situazione dall'alto. Gli agenti della polizia locale stanno gestendo il traffico, con blocchi volanti della circolazione nelle strade via via attraversate dai manifestanti.