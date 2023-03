Milano, oggi due cortei in centro: rischio traffico in tilt

Il corteo studentesco di oggi, 8 marzo 2023, a Milano

Milano, 8 marzo 2023 – È un 8 marzo di protesta, quello che oggi celebra le donne. Protesta contro le violenze di genere, le discriminazioni e le profonde ingiustizie. E così, oltre allo sciopero generale proclamato nei settori dei trasporti, della sanità e della scuola, oggi in centro a Milano andranno in scena due cortei, uno al mattino e uno al pomeriggio, che rischiano di mandare definitivamente in tilt il traffico. A organizzarli sono stati i collettivi di studenti e le associazioni femministe.

Il corteo del mattino

I primi a sfilare sono stati gli studenti, circa tremila secondo la questura, che si sono ritrovati alle 9.30 in largo Cairoli. Questo il percorso seguito da ragazzi e le ragazze delle scuole milanesi: via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, via Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via Podgora, via San Barnaba. Il corteo è poi terminato ai Giardini della Guastalla. Le strade sono state chiuse al traffico e qualche rallentamento si è verificato per diverse linee di superficie: 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 24, 27, 50, 54, 57, 61, 65, 73, 84 e 94.

Al grido di ''Siamo la luna che muove le maree, cambieremo il mondo con le nostre idee'' è partito il corteo milanese organizzato dal coordinamento dei collettivi studenteschi. ''Siamo scesi oggi in piazza perché la lotta femminile non è mai finita – spiega una attivista -; anzi c'è ancora molto da fare''. Tra le giovani manifestanti, neanche l'arrivo della prima donna alla guida del governo sembra muovere sentimenti di ottimismo: ''Noi non ci sentiamo per niente rappresentate da questo governo, malgrado la premier sia una donna – spiega -; non crediamo che basti essere donna per cambiare le cose, se poi si continua a portare avanti una politica sessista''.

Il corteo del pomeriggio

Nel pomeriggio poi tocca alle attiviste di “Non una di meno”. L’appuntamento è ore 18, il concentramento sarà sotto il grattacielo Pirelli in piazza Duca D'Aosta. L’invito è a portare pentole, cucchiai, mestoli coperchi e altri utensili simili per “far esplodere la piazza di chiassoso dissenso dalla violenza maschile sulle donne”. Si finisce alle 21 in porta Venezia. Possibili linee coinvolte: 1, 5, 9, 10, 33, 43, 60, 61, 81 e 94.

I motivi dello sciopero e delle proteste

Le attiviste di Non una di meno hanno pubblicato un lungo elenco di motivazioni che sono alla base delle iniziative di oggi. "Scioperiamo contro la trasformazione dei centri antiviolenza in servizi assistenziali. I centri sono e devono rimanere spazi laici ed autonomi di donne, luoghi femministi che attivano processi di trasformazione culturale. Pretendiamo che nell’elaborazione di ogni iniziativa di contrasto alla violenza vengano coinvolti attivamente i centri antiviolenza”.

“Scioperiamo perché vogliamo la piena applicazione della Convenzione di Istanbul contro ogni forma di violenza maschile contro le donne: dalla tratta di esseri umani, allo sfruttamento sessuale e lavorativo, dalla violenza psicologica, a quella fisica, dalle molestie sessuali, alla violenza perpetrata sul web e sui social media”.

“Scioperiamo perché vogliamo l’aborto libero, sicuro e gratuito e l’abolizione dell’obiezione di coscienza. Vogliamo il superamento del binarismo di genere, più autoformazione su contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili e consultori aperti a esigenze e desideri di donne e soggettività LGBTQI, indipendentemente da condizioni materiali-fisiche, età e passaporto”.

"Scioperiamo per rivendicare un reddito di autodeterminazione, per uscire da relazioni violente e per resistere al ricatto della precarietà, perché non accettiamo che ogni momento della nostra vita sia messo al lavoro, né che un’altra donna, spesso migrante, sia messa al lavoro nelle case e nella cura in cambio di sotto-salari e assenza di tutele”.

“Scioperiamo contro la violenza delle frontiere, dei Centri di detenzione e delle deportazioni che ostacolano la libertà delle migranti”.

“Scioperiamo affinché l’educazione alle differenze sia praticata dall’asilo nido all’università, per rendere la scuola pubblica un nodo cruciale per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e tutte le forme di violenza di genere”.

“Scioperiamo contro l’immaginario mediatico misogino, sessista, razzista, che discrimina lesbiche, gay e trans. Rovesciamo la rappresentazione delle donne che subiscono violenza come vittime compiacenti e passive e la rappresentazione dei nostri corpi come oggetti”.