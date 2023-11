Cortei, spettacoli, mostre e concerti: il Sud Milano contro i crimini di genere

Sono numerose le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domenica 26, a Buccinasco, corteo in memoria delle vittime e orfani di femminicidio, alle 10.30 da via Tiziano (Muro delle Donne di Artènergia che organizza il corteo con il Comune e le associazioni Ape, Scuola civica di musica, Auser, le Artemizie, Cuciamo legami e Croce rossa. Sabato, concerto “Musica contro la violenza“ (auditorium Medini). A Trezzano, con Demetra Donne e Giostra, il Comune organizza mostre, flashmob (panchina rossa Parco Clivia, con Spazio giovani e Polo Ulisse), lo spettacolo teatrale “Amore rubato“ di Messinscena e un concerto. Domani alle 11, a Cesano, flashmob e riposizionamento della targa vandalizzata sulla panchina rossa nel giardino di Villa Marazzi, con il Circolo donne Sibilla Aleramo, Auser Cesano e associazioni. Sui rami degli alberi saranno esposte le “foglie al vento“, con i nomi delle vittime di femminicidio, e scarpe rosse lungo i sentieri.

Sabato 25, concerto “Luci di speranza“, con Enrico Punzo. A Corsico, venerdì 24, l’associazione Ventunesimodonna in collaborazione col Comune organizza una fiaccolata con “L’appello agli uomini“. Sabato spettacolo “Sotto la pelle“ di ScenAperta e incontro con Gloria Boemia, giovane sopravvissuta a un tentato omicidio. Racconterà la sua esperienza anche alle terze medie. Sempre sabato, concerto della Civica scuola di musica mentre domenica ci sarà l’installazione dei “Panuelos rojos“, panni rossi in ricordo delle vittime. In ultimo, due mostre: “Fear of beauty“ con gli scatti di fotografe afghane, e “Com’eri vestita“ all’Omnicomprensivo.