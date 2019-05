Milano, 31 maggio 2019 - Un uomo ha insultato questa mattina le dipendenti di un panificio in Corso Lodi a Milano. Subito dopo ha buttato a terra il frigorifero che si trovava nel negozio ed è uscito. Quando le commesse hanno chiuso a chiave la porta d'ingresso, l'uomo l'ha distrutta con calci e pugni, per poi lanciare una bottiglia di vetro contro una delle dipendenti, senza colpirla. La donna è stata portata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

