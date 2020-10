Milano, 12 ottobre 2020 - Corso Colombo diventa corso Resistenza Indigena. Lo ha annunciato il centro sociale Cantiere e il Comitato per non dimenticare Abba - Abdoul Guiebre, nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia il "Colombus Day". L'iniziativa di aver ribattezzato (con la posa di una targa) la strada in zona Ticinese a Milano è nata perché non si ricordi tanto il celebre esploratore italiano quanto "il giorno che segnò l'inizio di 500 anni di genocidi e massacri dei popoli indigeni delle Americhe".

In una nota, i due collettivi hanno spiegato che l'azione fa parte "della chiamata alle arti e della campagna 'Decolonize the city', un`opera collettiva per decolonizzare la città in cui viviamo, a partire dai simboli che celebrano colonialismo, razzismo e violenza patriarcale". "Sulla memoria si gioca una

partita importante - si legge in un comunicato diffuso dal centro sociale - e la storia non è un elenco di fatti storici raccontati da una voce neutrale ma è una storia scritta da chi detiene il potere di determinare che questa sia la 'storia unica'".

Ricordando che "negli ultimi anni nel mondo sono in atto processi di decolonizzazione fisica delle città, attraverso la distruzione dei simboli che rappresentano il potere schiavista, coloniale, patriarcale e razzista", come ad esempio da parte del movimento "Black Lives Matter", gli antagonisti hanno annunciato che il

il 18 Ottobre ai giardini pubblici di Porta Venezia, con la posa di una statua alla memoria di Thomas Sankara, a 33 anni dal suo assassinio, una figura fondamentale per capire la storia del neocolonialismo odierno e gli effetti di una storia che nessuno vorrebbe affrontare, ricordare e rovesciare".