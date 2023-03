Corso Baires, l’ex Stradone Loreto e la Polveriera austroungarica

Maurizio

Cucchi

Rieccomi allegramente in corso Buenos Aires, sempre accogliente nella sua ampiezza e luogo di tanti ricordi, essendoci nato e vissuto per anni. Un tempo si chiamava Stradone di Loreto, per divenire corso Loreto nel 1878 e assumere l’attuale denominazione nel suo primo tratto a inizio secolo scorso. Vi arrivo scendendo alla fermata del métro di Lima, dopo aver notato una volta di più, sul vagone dove viaggiavo, la dedizione dei passeggeri ai loro smartphone. Per un gioco statistico avevo fatto un rapido conteggio, constatando che tra le 12 persone che avevo attorno, ben nove diteggiavano o erano immerse nei loro microschermi. Per fortuna ce n’era una che leggeva un libro… Scendendo, mi sono lasciato attrarre dalle varie offerte delle vetrine, e lì, dov’è il teatro Elfo Puccini, dalla libreria Feltrinelli, mentre nel mezzo del corso, lassù in alto, campeggiava la scritta pubblicitaria di una iniziativa in programma a metà marzo, il "Luxy Erotik Festival", che certo non mi avrà tra i suoi spettatori. Oltrepasso il "Five Guys", che offre hamburger, hot dog e patatine fritte e vedo un paio di foglietti appiccicati a una parete con scritte che paiono poesie. Uno propone parole tra amore e banale turpiloquio pesante, mentre l’altro è un po’ meglio: "Comunicheremo come fanno gli elefanti sentirò i leggeri passi tuoi in cucina le impacciate mani tue sulla tastiera". Auguri all’autore e buone letture per migliorare. Proseguo, arrivando fino alla "Polveriera", che era stata caserma austroungarica e ancora espone, ritoccata senza bellezza, la sua facciata neoclassica. È l’edificio più antico del corso e ora ospita l’emporio Benetton. Me la ricordo, tutta gialla, fin da bambino, quando abitavo lì accanto, e arrivo in via San Gregorio, dove sono i resti dell’antico Lazzaretto. Ma qui si innesta ben altra storia, e richiede un racconto appropriato, che farò prossimamente.