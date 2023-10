Controlli nei locali a Corsico, ristoratore denunciato: dava lavoro a un clandestino

Corsico, 25 ottobre 2023 - Il titolare di un esercizio commerciale di ristorazione è stato denunciato per aver impiegato una persona irregolare in Italia. Gli agenti del Comando di via Caboto sono intervenuti con attività di Polizia annonaria, attraverso il controllo degli esercizi commerciali e hanno effettuato accertamenti in particolare su una attività di ristorazione del territorio, trovando diverse irregolarità.

Sotto il profilo amministrativo, il punto ristoro era sprovvisto, all’interno dell’attività, della Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, un documento che il commerciante deve esporre nel punto vendita. In più, mancava la tabella dei prezzi e gli orari dell’attività ed era privo di alcune autorizzazioni. Gli agenti hanno rilevato, inoltre, violazioni al codice della strada: il veicolo del proprietario dell’esercizio, trovato in sosta senza autorizzazione, era privo di revisione. In totale, gli agenti hanno elevato oltre 2.400 euro di sanzioni. Sotto il profilo penale, gli agenti di Corsico hanno identificato uno dei lavoratori, accertandone la clandestinità: l’uomo era infatti irregolare sul territorio italiano. Il titolare dell’impresa è stato quindi indagato per aver fatto lavorare nel suo esercizio un clandestino, anche lui denunciato dalla Polizia locale perché sprovvisto dei documenti necessari alla permanenza in Italia. “L’operazione di Polizia annonaria condotta dagli agenti di Polizia locale mostra l’attenzione del Comando e dell’Amministrazione al controllo del territorio per affrontare situazioni di illegalità - commenta l’assessore alla Polizia locale Stefano Salcuni -. Abbiamo intensificato le operazioni di controllo, non solo all’interno delle attività commerciali ma anche nei mercati cittadini.