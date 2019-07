Milano, 17 luglio 2019 - Scavalcano la ringhiera che delimita il marciapiede del ponte di Corsico, aspettano che un amico dia il via e poi si lasciano cadere nel vuoto per atterrare sull’alzaia, la piccola direttrice che costeggia il naviglio grande. Un "tuffo" di poco meno di tre metri che fino ad ora non ha avuto gravi conseguenze ma che rischia di trasformarsi in gioco tragico.

Dopo la Daredevil Selfie, la moda dei selfie estremi. È questa l’ultima passione "al limite" dei giovanissimi. Alcuni episodi sono stati segnalati a Corsico, sul ponte di viale Liberazione. L'ultimo solo qualche giorno fa quando, intorno alle 18,30, vicino alla fermata del pullman in direzione Cesano, un ragazzo si è lanciato dal ponte. Mentre gli altri ragazzotti di una compagnia di circa 10-15 ragazzi stavano raggiungendo la casa dell’acqua, due di loro hanno dato il via al salto nel vuoto che ha attirato l’attenzione dei presenti, increduli e attoniti.

Dai racconti il giovane ha scavalcato la ringhiera del ponte che in quel tratto sovrasta il naviglio e l’alzaia, una strada che oltre a runners e ciclisti, vede transitare automobili, motorini e camion. Dopo il segnale di un amico che controllava l’arrivo di autovetture, il giovane si è lasciato cadere. Un salto veloce e per fortuna indolore. Tutto si è consumato nell’arco di pochi secondi, <WC>il <WC1>giovane <WC>“<WC1>atleta<WC>” poco dopo si è <WC1>messo a correre per raggiungere gli altri. Come se nulla fosse successo.