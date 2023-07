Corsico, inseguimento dell'accoltellatore, nessuna traccia trovata

I carabinieri della compagnia di Corsico si sono messi alla ricerca dell’accoltellatore appena diramata la richiesta dalla polizia locale, intervenuta per prima sul posto. Ancora nessuna traccia però dell’uomo che ha accoltellato, venerdì pomeriggio, un uomo di 41 anni. Le ricerche sono serrate e si parte dalle descrizioni fornite da chi c’era, dai passeggeri terrorizzati che sono scesi in fretta dal bus e da quelli che sono rimasti in fondo al pullman, in attesa dei soccorsi. Chi ha visto la scena parla di un uomo sui quarant’anni, nordafricano, capelli e occhi scuri. I militari stanno setacciando ogni luogo dove potrebbe nascondersi e visionando i filmati delle telecamere delle due zone dove è stato certamente visto: la prima, piazza al Ponte, dove l’uomo ha preso l’autobus Z553 della Stav, direzione Abbiategrasso via Rosate. "Era lì alla pensilina – ha raccontato una passeggera – che frantumava bottiglie buttandole per terra: si vedeva che era ubriaco, sotto l’effetto di qualche sostanza o comunque con problemi psichici". L’altro luogo è dove è sceso: di fronte a via Fratelli di Dio, poco distante dal quartiere Villaggio Giardino. Quando l’autista dell’autobus si è accorto di quello che stava succedendo e i passeggeri gli hanno urlato di fermare il mezzo, l’uomo, dopo aver accoltellato il 41enne alla mano e al braccio e aver minacciato con il coltello a serramanico gli altri presenti, è scappato appena le porte si sono aperte, andando verso viale della Resistenza. "Eravamo terrorizzati – ha raccontato ancora sotto shock una ragazza –, sembrava volesse accoltellarci tutti, puntandoci quella lama. Si vedeva che era ubriaco o sotto l’effetto di qualche sostanza".

Francesca Grillo