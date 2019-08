Corsico (Milano), 11 agosto 2019 - È caccia al pirata della strada che venerdì intorno alle 22 ha travolto una bimba egiziana di otto anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dopo essere scesa da un pullman insieme alla mamma e al fratellino. La piccola è ancora grave in ospedale, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Sul fronte indagini, gli agenti della polizia locale hanno passato al setaccio i filmati delle telecamere, pubbliche e private, puntate sulla Vecchia Vigevanese, che in quel tratto a Corsico prende il nome di via Milano. Fotogramma dopo fotogramma, hanno cercato un dettaglio, un elemento che potesse dare una svolta alle indagini aiutandoli a risalire al modello del mezzo, a un numero di targa anche solo parziale per riuscire a identificare il motociclista che dopo aver travolto la bimba non si è fermato a prestare soccorso. Per non lasciare nulla di intentato, in collaborazione con i colleghi del comune confinante, gli agenti hanno controllato anche le telecamere presenti ai varchi d’ingresso e di uscita di Buccinasco. Al momento, però, le immagini non hanno fornito informazioni utili alla ricerca.



L’Incidente, infatti, è avvenuto sulla carreggiata nord di via Milano, quella che costeggia il Naviglio, una zona d’ombra poco coperta dalle telecamere, a differenza del lato opposto della strada dove sono presenti numerose attività commerciali. Più utili potrebbero rivelarsi le testimonianze raccolte da chi ha assistito al drammatico investimento: l’impatto dello scooter è stato violentissimo. La bimba è stata sbalzata per una ventina di metri sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati. Per circa un’ora il personale inviato dal 112 ha stabilizzato la piccola prima di poterla trasportare in ambulanza all’ospedale San Carlo e, successivamente, in elicottero al San Raffaele. Le fratture agli arti, quella del bacino e l’importante trauma cranico hanno fatto temere il peggio: trascorsa la prima notte, la prognosi è riservata ma la piccola non è più in pericolo di vita. Ancora sotto choc la mamma e il fratellino, sentiti dai vigili insieme a un’altra donna, anche lei scesa alla fermata Sant’Adele della linea 325 del bus proveniente da Milano.



A un paio di metri, l’attraversamento pedonale regolato da un semaforo. Secondo il racconto, il gruppo di pedoni ha atteso che scattasse il verde e solo in quel momento ha iniziato ad attraversare la strada. La piccola era davanti a tutti. Improvvisamente le è piombato addosso a folle velocità lo scooter nonostante il semaforo rosso. Senza perdere il controllo del mezzo e senza voltarsi indietro, il motociclista ha proseguito la sua corsa. Testimoni hanno riferito che invece di frenare, davanti ai pedoni ha accelerato. Le ultime tracce del suo percorso si hanno a qualche centinaia di metri di distanza, sul ponte di viale Liberazione che scavalca il Naviglio: alcune persone lo hanno visto mentre a forte velocità ha rischiato di investire altri pedoni. Poi, è sparito nel nulla. Il presidente di Avisl, associazione vittime di incidenti stradali, Domenico Musicco, invoca la creazione di una task force in ogni com

