Corsi di autodifesa. Boom di adesioni

È boom di iscrizioni al femminile nelle scuole Taekwondo Cassano con quote rosa al 55% su 70 allievi. "L’iscrizione a una scuola di arti marziali, per una donna, spesso nasce dalla voglia dell’autodifesa - così Master Luca Stucchi, istruttore -. Il Taekwondo nasce come difesa personale ma poi si evolve in consapevolezza delle proprie capacità". Una preparazione che apre a kermesse sportive con risultati di tutto rispetto per gli atleti della scuola Taekwondo Cassano. Pioggia di medaglie, infatti, conquistate in coppa Italia a Fondi (Lt) a inizio dicembre: 4 medaglie d’oro, 6 d’argento e una di bronzo. Non mancano, dunque, i risultati nella scuola di arti marziali aperta 22 anni fa da Sergio Sergi, oggi vice presidente dell’asd Taekwondo Cassano e presidente della Ictf Italia, con i neo vincitori della coppa Italia registra ben otto campioni del mondo Ictf, 3 donne e 5 uomini: Fabrizio Martiradonna, Lara Negri, Anna Bresciani, Giulia Comelli, Riccardo Locatelli, Mattia Pustianu, Maurizio Diaco e Stefano Masellisei. Sei di loro sono tra i convocati in nazionale per i mondiali del 2025. S.D.