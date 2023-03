Corsa contro il tempo Salvato dai carabinieri

Esce di casa lasciando un biglietto in cui preannuncia il suicidio, si reca in un campo e si taglia la gola. Ma lo salvano i carabinieri. Avvisati dai familiari, prima hanno rintracciato in tempo record l’uomo localizzandolo con il cellulare. Poi lo hanno tenuto sveglio e stabile, tranquillizzandolo, tamponando la ferita e bloccando l’emorragia sino all’arrivo dei soccorritori. L’uomo, un pensionato di 69 anni, è ora ricoverato all’ospedale San Carlo, non in gravi condizioni. Sui motivi del gesto nessun dettaglio. È finita bene dunque, l’altro pomeriggio, la tremenda sequenza che avrebbe potuto, questione di poco, trasformarsi in tragedia. L’uomo, 69 anni, sposato e con famiglia, era da poco uscito di casa quando la famiglia ha trovato un biglietto: nero su bianco non solo l’intenzione di farla finita e il saluto ai cari, ma anche le istruzioni per il funerali. Nessuno ha perso un istante.

Nel giro di brevissimo tempo segnalazione e lettera erano nelle mani dei carabinieri di Carugate e si è attivata la macchina delle ricerche e del salvataggio. Il primo aiuto è arrivato dal cellulare del disperso, localizzato nelle campagne appena fuori dal paese, in località Cascina Bosco: terreni agricoli, campi e prati prediletti per passeggiate. Proprio qui, poco dopo, i militari hanno trovato l’uomo, ancora cosciente, sdraiato e sanguinante per una vistosa ferita da taglio alla gola. Procurata, avrebbe riferito lo stesso pensionato, con un taglierino portato da casa, non trovato tuttavia sul posto. L’uomo è stato trasferito in elicottero a Milano all’ospedale San Carlo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Pochi i dettagli rispetto alle cause del gesto. Si riferisce che il pensionato soffriva di crisi depressive, e seguiva da tempo terapie specifiche. M.A.