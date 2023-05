Corsa a tre per l’eredità di Palestra Scelta tra continuità e cambiamento

È una sfida a tre quella per conquistare la poltrona di sindaco ad Arese. Dopo 10 anni di governo cittadino della giunta comunale di centrosinistra guidata da Michela Palestra, in città c’è grande attesa per il futuro sindaco. I candidati alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio sono: Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega. Per Congi si tratta di un ‘debutto’ nella vita politica aresina a differenza dei suoi due avversari che invece hanno precedenti politici e amministrativi. E sono: Luca Nuvoli, 34 anni, candidato del Partito democratico, della lista Forum e Arese che vive - Nuvoli Sindaco, vicesindaco e assessore al bilancio dal 2018 nella giunta comunale uscente. E Roberta Tellini, 55 anni, imprenditrice, candidata di Forza Italia, Arese Rinasce- Avanti Insieme, lista Arese Migliore in Azione - Tellini Sindaco, anche lei assessore della giunta uscente con deleghe alla polizia locale, sicurezza, trasporto pubblico, decoro urbano, sport e tempo libero e commercio. Alle urne sono chiamati 16.449 elettori e nel caso nessuno dei tre aspiranti sindaco ottenga il 50% + 1 dei voti validi, i due candidati più votati andranno al ballottaggio il 28 e 29 maggio. Queste le tre domande che abbiamo rivolto ai candidati sindaci. 1) Qual è la priorità che avete indicato nel vostro programma elettorale e sulla quale, in caso di elezione, vi metterete a lavorare all’indomani del voto? Perché? 2) Nei mesi scorsi è stato sottoscritto l’atto integrativo all’accordo di programma per la riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo. Un progetto ambizioso che disegna il futuro dell’area di 700mila metri quadrati che non è ancora stata riqualificata. Un accordo da gestire. Cosa ne pensate? 3) Il commercio di vicinato soffre a causa dell’apertura dei grandi centri commerciali, eppure svolge una funzione anche sociale: quali sono i progetti per rilanciare i negozi e sostenere le loro attività?

Roberta Rampini