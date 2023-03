Corruzione all'obitorio del Sacco: "Quanti morti abbiamo oggi? Solo uno..."

Durante l’epidemia di Covid il Sacco è stato uno degli epicentri della tragedia

Milano - "Documento...". "No... ce l’ho già". "Come mai?". "Perché sono un mago... perché sennò... qua a posto siamo...". Sono le 11.40 del 3 marzo 2021. Le ambientali piazzate dai vigili nell’obitorio del Sacco intercettano una conversazione tra l’operatore P.L. e il titolare dell’impresa funebre "Maggiore" Alessandro Antonio Gramendola, interdetti due giorni fa dal gip Stefania Donadeo a valle dell’ennesima inchiesta sul racket del caro estinto: i due parlano di una persona appena deceduta. L’addetto dell’ospedale mette in scena il solito copione: propone ai parenti del defunto G.D. di rivolgersi all’azienda amica per il funerale (che poi lo organizzerà per un compenso di 3mila euro), in cambio di una mazzetta che gli verrà poco dopo consegnata brevi manu proprio da Gramendola (come ripreso dalle telecamere). Il dialogo che segue, riportato nelle 32 pagine di ordinanza, dà l’idea della serialità del sistema corruttivo e offre uno sconcertante spaccato di ciò che avveniva in quelle stanze, in totale spregio del dolore dei parenti: "Cosa avete preso oggi?", chiede l’imprenditore, riferendosi secondo gli investigatori al numero di persone scomparse quel giorno. "Niente...", replica P.L., nel frattempo raggiunto in ufficio dal collega O.H. (pure lui indagato). "Come niente!", allarga le braccia l’altro. "Uno", si...