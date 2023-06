Corro Rosa, esercito in marcia per la ricerca

Tutto esaurito per Corro Rosa, a Pioltello, la marcia di Ascoltami, Aiutami, Proteggimi per la ricerca contro i tumori femminili. L’intero ricavato della manifestazione andrà alla Fondazione Veronesi. Primo compito dell’iniziativa, ormai un classico in città di fine primavera, è sensibilizzare sulla lotta al cancro che ha rialzato al testa dopo la pandemia. I fondi servono a finanziare borse di studio per medici e scienziati che dedicano la propria vita alla lotta al tumore al seno.

Un grande impegno pubblico, cinque chilometri da via D’Annunzio a via Molise per invitare tutte a non abbassare mai la guardia sulla prevenzione. "Ma la stessa iniziativa - spiega l’associazione - è un momento di benessere che ciascuna di noi deve dedicare a se stessa". Il messaggio è passato, l’esercito dei runner di tutte le età ha sfrecciato a Seggiano, animando la frazione. Madrina dell’evento, Concetta Risi, Pink ambassador 2020 della Fondazione. Ambasciatrici, donne operate seguite da un team tecnico d’eccellenza - allenatori, nutrizionisti e psicologi - che condividono la propria esperienza di malattia per contribuire alla cura, dimostrando l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Bar.Cal.