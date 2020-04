Milano, 23 aprile 2020 - "Basta esitazioni e colpevoli ritardi. Vogliamo subito un intervento operativo coordinato da parte di Regioni e Ministero". Lo scrive il 'Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio', fondato da Alessandro Azzoni, in un messaggio su Facebook. "La magistratura indaga - si legge nel post - gli ispettori del ministero ispezionano, i politici dichiarano. Ma intanto nelle Rsa si continua a morire perché i tamponi sono insufficienti, il personale si ammala e non viene rimpiazzato, le terapie non sono coordinate".

