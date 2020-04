Milano, 20 aprile 2020 - Ci sono le condizioni per riaprire, ma è necessario pensare a un piano articolato per consentire ai cittadini di lavorare e spostarsi in sicurezza in Lombardia. In vista del 4 maggio, il presidente della Regione Attilio Fontana spiega: "Ora dobbiamo riuscire a coordinare la ripresa e la sicurezza, perché se dovesse ripartire il contagio ci sarebbero conseguenze più gravi". Per questo la proposta di Palazzo Lombardia è di ripartire gradualmente, "non è detto che si debba ricominciare tutti insieme e che le singole attività debbano ripartire al 100%. Ed è chiaro che bisogna spalmare il lavoro in orari e giorni della settimana diversi". Lo stesso vale per il trasporto pubblico, che dovrà cambiare: la Regione ha già parlato "con Trenord e stiamo predisponendo un progetto". Il governatore, infine, ammette che questi mesi "costeranno molto" alla Lombardia dal punto di vista economico. "Ma sono convinto che ci sono tutte le condizioni" per ripartire.

© Riproduzione riservata