Milano, 25 aprile 2020 - Via ai test sierologici sulle forze dell’ordine. Ieri mattina sono iniziati gli esami sui carabinieri che fanno parte dei reparti di stanza alla caserma Montebello di via Monti, circa quattrocento. A fine giornata, stando a quanto risulta, almeno in 29 sono risultati positivi, di cui 19 del Nucleo Radiomobile (11 impegnati su turni nelle pattuglie), il pronto intervento dell’Arma.

A differenza del tampone naso-faringeo, che serve per accertare la presenza del Covid-19 nelle mucose respiratorie, il test sierologico è utilissimo per individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus. In particolare, l’esame rapido (con una goccia di sangue dal dito) va alla ricerca degli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG: le IgM vengono prodotte temporalmente per prime in caso di infezione; col tempo, il loro livello cala per lasciare spazio alle IgG. Di conseguenza, quando nel sangue vengono rilevate le IgG, significa che l’infezione si è verificata già da diverso tempo e la persona è diventata tendenzialmente immune.

In ogni caso , ai 29 risultati positivi è stata imposta la quarantena, da fare a casa oppure nella Foresteria della caserma, allestita apposta per l’isolamento dei militari contagiati o venuti a contatto con colleghi infettati dal Covid. Entro dieci giorni, poi, verranno sottoposti al tampone in un ospedale convenzionato: se risulteranno positivi, dovranno proseguire la quarantena; in caso contrario, potranno rientrare in servizio. Di "situazione preoccupante", parla Leonardo Landriscina di Unarma, l’associazione sindacale dei carabinieri. I controlli proseguiranno in altre strutture dell’Arma e riguarderanno nei prossimi giorni anche gli agenti di polizia, come annunciato ieri dal segretario generale del Siulp Lombardia Alessandro Stefani: "È fondamentale preservare l’operatività e l’efficienza delle forze di polizia per assicurare la funzionalità dell’intero sistema Paese".