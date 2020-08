È bastata una mattinata a bordo di linee della metropolitana e sugli autobus in circolazione a Milano, al nostro fotografo Paolo Salmoirago, per documentare una situazione che meglio di tante parole viene raccontata dalle immagini.

Ebbene, tanti, troppi passeggeri non rispettano più le regole: mascherine calate alla gola, appese alle braccia o addirittura totalmente assenti. Anche così si spiega la fiammata di ritorno (per fortuna senza effetti tali da riempire di nuovo le terapie intensive) del virus in Italia e in Lombardia. Ecco, solo grazie al senso civico di tutti si potrà ripartire. Davvero. Senza l’incubo di un nuovo lockdown.