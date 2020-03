Milano, 9 marzo 2020 - La Santeria , punto di rifermento della musica a Milano chiude fino ad aprile. È la decisione presa dopo le decisioni governative. "Ci sentiamo in dovere di non aprire negli orari consentiti (dalle 10 alle 18, ndr) affinché la situazione non si aggravi ulteriormente. Andrà tutto bene", frase quest’ultima diventata ormai lo slogan milanese e non solo. È la scelta fatta, e comunicata via Facebook, dal bar bistrot Santeria, punto di riferimento anche per i concerti dopo che il Governo ha varato l’ultimo decreto sull’emergenza Coronavirus, col quale si impone, tra l’altro, ai bar delle nuove zone di sicurezza la chiusura dopo le 18 e anche di riuscire a far rispettare le distanze di un metro tra i clienti. "Santeria Paladini 8 e Santeria Toscana 31 (i due locali del bistrot, uno in zona Tibaldi, l’altro nel quartiere Ortica, ndr) rimarranno chiuse sino al 3 aprile in attesa di ulteriori comunicazioni", scrivono i titolari via social.

I gestori della Santeria, nei giorni scorsi, avevano deciso di inviare una lettera, sottoscritta dai titolari di altre decine di bar, locali, associazioni culturali, al sindaco di Milano Giuseppe Sala con la quale chiedevano al primo cittadino "di rappresentarci in questa emergenza che in pochi giorni ha catapultato l’intero settore del commercio, dei bar, degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro, facendo tremare un sistema economico complesso e delicato".

Intanto si mobilita anche il mondo dello spettacolo. Jovanotti, Sorrentino, Ligabue, Fiorello, Amadeus, Maria Grazia Cucinotta, i Negroamaro, Beppe Fiorello, Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro, Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria. Sono tanti gli artisti che stanno aderendo in queste ore alla campagna #iorestoacasa, nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19.