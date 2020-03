MILANO

Ambra è nata “con la camicia”, ancora avvolta nel suo sacco amniotico. Capita di rado e in molte culture è considerato segno di fortuna e felicità. È nata a Milano il 16 marzo 2020, in una metropoli ‘sospesa’, con gli ospedali sotto stress per l’emergenza Covid-19. Protetti dall’ambiente ovattato del punto nascita, i genitori hanno voluto condividere un po’ della speranza che accompagna una nuova vita venuta al mondo. "Cosa può servire - si è chiesta la giovane mamma cinese - alle persone che mi hanno assistito, alle altre mamme che come me vivono il momento del parto" in un mondo ormai surreale? La scelta di Sofia, 28 anni, è stata di donare qualcosa che potesse proteggere dal nemico coronavirus: mille mascherine. Per l’ospedale Humanitas San Pio X. Un dono prezioso in tempi in cui i dispositivi di protezione non bastano più. Solo di mascherine, secondo la Regione, ne servono almeno 300mila al giorno per gli operatori in prima linea contro il virus.

La storia di Sofia e Ambra, piccola luce nelle cronache buie di questi giorni, è la storia di due doni, "uno della natura e l’altro nato dalla solidarietà umana, che hanno commosso tutto il punto nascita", raccontano dall’ospedale. "Tutta la mia famiglia, di origine cinese, è molto vicina all’Italia in questo momento di estrema difficoltà che stiamo vivendo – assicura Sofia – specie a medici e infermieri per il loro prezioso lavoro. Mio papà – racconta la neomamma – è a capo di un’associazione italo-cinese che in queste settimane di emergenza sta donando agli ospedali italiani mascherine chirurgiche certificate. Quando mi ha chiesto di scegliere un ospedale a cui avrei voluto fare la mia donazione, non ho avuto dubbi...". Così domenica 15 marzo, poco prima del ricovero per il lieto evento, Sofia si è presentata con lo scatolone al seguito. La giovane conosce bene il reparto perché qui è nato anche il suo primo figlio, 2 anni fa. "Un gesto bellissimo, ancora di più perché inaspettato", commenta Alessandro Bulfoni, responsabile di Ostetricia e ginecologia.