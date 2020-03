Milano, 1 marzo 2020 - Gli psicologi lombardi scendono in campo per sostenere i cittadini nell'emergenza coronavirus. Come sottolineato dall'Ordine degli psicologi della regione - la più colpita dall'emergenza Covid-19 - sono tante le dimensioni di tipo psicologico ed emozionale che stanno emergendo in questa fase: "paura per la propria salute, preoccupazione per i familiari, rottura repentina della routine quotidiana, incertezza sul futuro, difficoltà a valutare il livello di rischio dell’emergenza e a gestire la complessità delle informazioni sanitarie". Se è fondamentale avere cura degli aspetti sanitari e medici bisogna prestare grande attenzione "al senso di sicurezza, al benessere e della capacità di far fronte a questa situazione della popolazione". E’ per questo che l’Ordine degli psicologi della Lombardia ha ideato la campagna social #LoPsicologoTiAiuta, per sottolineare che ci sono specialisti che si occupano di aiutare le persone a mantenere il proprio equilibrio e benessere di fronte a situazioni di difficoltà e incertezza.

Questo il testo che l’Ordine ha proposto di copiare sui canali social dei professionisti psicologi: “Mai come in questi giorni è importante che la nostra comunità professionale metta al servizio della società le proprie competenze, mai come in questi giorni il contributo di ognuno di noi può fare la differenza per chi sta soffrendo”, accompagnato da un banner che richiama l’hashtag della campagna #LoPsicologoTiAiuta e dall’indicazione dei tre siti istituzionali (il canale YouTube sul quale verranno pubblicati contributi video sui temi della gestione psicologica dell’emergenza sanitaria, il sito dell’ordine www.opl.it e l’innovativo portale www.psymap.it dove si possono individuare i professionisti psicologi filtrandoli per competenza, territorialità e per disponibilità a condurre colloqui online).