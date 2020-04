Milano, 10 aprile 2020 - "Grazie per quello che lei dice e grazie per tutto quello che che fa. Auguro a lei una Buona Pasqua e impartisco la mia benedizione alla città di Milano e all'Azienda socio sanitaria territoriale di Melegnano e della Martesana. Prego per tutti voi, per favore fatelo per me. Fraternamente, Francesco". È la lettera scritta in corsivo da Papa Francesco e indirizzata all'azienda socio sanitaria della Lombardia dopo che una delle dipendenti aveva scritto al pontefice la scorsa domenica. La missiva è stata poi inviata a tutti i dipendenti dell'asst dal direttore generale Angelo Cordone come augurio di Buona Pasqua.

"Papa Francesco ha scritto di suo pugno una lettera per la nostra azienda ospedaliera" e "ha concesso di cuore la benedizione apostolica sulla nostra Asst assicurando la propria vicinanza a presenza spirituale attraverso il vivo ricordo nelle proprie preghiere", ha scritto Cardone ai dipendenti.