Milano, 13 ottobre 2020 - Salgono a 4 i dipendenti di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, attualmente risultati positivi al Coronavirus. Tre sono collaboratori dei gruppi consiliari (uno della Lega e due del Pd), l'altra è una funzionaria. A questi si aggiunge il caso, già noto, del consigliere regionale della Lega Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente. Nessun riscontro ancora sulle 14 persone in isolamento, che hanno avuto ricevuto ieri l'indicazione di fare i tamponi. Tra questi alcuni consiglieri leghisti che nei giorni scorsi hanno frequentato Pase sono risultati negativi al primo tampone e adesso si trovano in auto-isolamento in attesa di un secondo test.

Questa mattina è rimasto chiuso per un paio d'ore il secondo piano del Pirellone, dove si riunisce la commissione Ambiente, per una ulteriore sanificazione dei locali rispetto a quella ordinaria che si svolge quotidianamente. Tutte le persone contagiate, a quanto si apprende, sono asintomatiche o con sintomi lievi. Al momento i casi vengono considerati isolati e non come un focolaio, per cui l'attività istituzionale del Consiglio non si fermerà.