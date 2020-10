Milano, 15 ottobre 2020 - Gli ospedali lombardi si portano alla capienza massima del livello d’allerta uno (su quattro) previsto dal piano pandemico: vuol dire destinare 150 letti di terapia intensiva, 400 di subintensiva e mille nei reparti ai malati di Covid in 18 strutture hub. L’ha deciso ieri sera la Regione in un vertice con le Ats e gli ospedali pubbici e privati. Il piano, spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera, "prevede la possibilità di riattivare altri 300 posti letto Covid nei presidi con Pneumologia", e aree d’isolamento per asintomatici da sorvegliare negli altri. La pressione al momento è soprattutto di pazienti meno gravi: i ricoverati nelle terapie intensive ieri erano 64 (45 intubati), due più di martedì, mentre nei reparti Covid il saldo tra ingressi e uscite è stato di +99, a 645 in tutta la regione. Al Policlinico di Milano, che continua ad avere 8 persone in terapia intensiva (5 intubate) e 13 in subintensiva, i letti occupati in area Covid a bassa intensità sono più che raddoppiati, da 25 a 59.

La Regione , spiega il direttore del Welfare Marco Trivelli , prepara una delibera per aprire altri mille letti fuori dagli ospedali: degenze “di sorveglianza”, da destinare anche agli ospiti positivi delle Rsa: "Occorre rimodulare la strategia" del piano pandemico, regionale e nazionale, pensato "sulla falsariga di marzo", dunque in base al riempimento delle terapie intensive. Mentre ora sono i reparti a mostrare i prodromi di un "andamento esponenziale", dice Emanuele Catena, primario della terapia intensiva del Sacco che ieri aveva ancora sei pazienti (4 intubati) mentre le aree Covid a bassa intensità sfondavano il centinaio. E aggiunge che "Milano rischia, la prima ondata l’aveva più o meno risparmiata"; perciò sarà "una fondamentale scialuppa di salvataggio" il vituperato ospedale del Portello, che entra al livello 2 (cioè al 151esimo malato in intensiva), insieme a quello della Fiera di Bergamo; ma entrambi cominciano già a prepararsi. Perché è vero che i 1.844 nuovi contagiati scoperti ieri in Lombardia, di cui 1.032 nel Milanese e 504 in città, sono il prodotto di un’infornata maxi da 29.048 tampon i; che 138 hanno fatto il prelievo più di una settimana fa e 108 sono a Milano dove, spiegano fonti della Regione, l’Asst Santi Paolo e Carlo aveva accumulato dei ritardi. Che il 92% ha pochi sintomi o nessuno, anche perché 1.212 sono under 50 e 297 minorenni. Ma il virus è lo stesso che ieri ha ucciso altri 17 lombardi, sfondando le 17mila (17.011) vittime in pandemia.