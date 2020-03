Milano, 12 marzo 2020 - Prende forma il progetto di un ospedale temporaneo al posto dei padiglioni della Fiera di Milano sul modello di quelli aperti e ora in via di chiusura a Wuhan, per far fronte all'emergenza Coronavirus. "Fiera Milano non solo è disposta a dare l'area di Mi.Co. per ospitare due container di terapia intensiva, ma è disposta a farsi carico della realizzazione". Ad annunciarlo oggi è stato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera che fa capire come la realizzazione di uno spazio milanese che ospiti 500 ricoveri in terapia intensiva per covid-19 può essere vicino.

"Abbiamo studiato con protezione civile di realizzare in Fiera a Milano 500 posti letto destinati alla terapia intensiva ma abbiamo bisogno di respiratori e di personale", ha messo in chiaro l'assessore lombardo chiedendo alla protezione civile di "darci in queste ore una risposta. Se arrivano, noi in 6 giorni prepariamo quel moduo che poi potrebbe essere esteso al servizio del paese e questo potrebbe essere molto importante. Speriamo che la protezione civile recuperi il materiale necessario".