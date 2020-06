Milano, 20 giugno 2020 - Come è la ripartenza del terziario lombardo? "Con il freno a mano tirato". A un mese dalla riapertura generalizzata delle attività (scattata il 18 maggio scorso) sono soprattutto i settori del commercio al dettaglio e della ristorazione a non avere ancora ritrovato la spinta per tornare ai livelli precedenti al lockdown. Come sottolineato dalla Confcommercio della Lombardia i consumi dei cittadini "risentono delle abitudini da quarantena e dei timori per il futuro".

''Al momento della riapertura, il 18 maggio, c'è stata sicuramente la voglia di riaffacciarsi alla vita e, perché no, anche allo shopping'', si spiega da

Confcommercio Lombardia. ''Ma è innegabile come i consumi si siano generalmente orientati su spese di carattere necessario, quasi come se la quarantena avesse lasciato in eredità comportamenti più frugali, orientati all'essenziale''. Nel commercio non alimentare i clienti si sono praticamente dimezzati (45-50%), mentre per la ristorazione i flussi di clientela sono ridotti a un terzo (35%) rispetto alla situazione precedente al lockdown.

"La risposta dei consumatori, insomma, si fa attendere: a pesare, oltre ad abitudini e comportamenti diversi, ci sono le ansie per il domani, una socialità ancora limitata e norme di sicurezza che, seppur necessarie, non agevolano la propensione ai consumi. Determinante - aggiunge Confcommercio Lombardia - anche la drastica riduzione dei flussi dovuta al perdurare dello smart working in molte aziende e alla mancanza dei turisti (nel settore dell`accoglienza si sfiora a malapena il 5% di camere occupate)".

"Riaprire non ha significato la ripartenza come se niente fosse successo: questi dati lo dimostrano" sottolinea Confcommercio Lombardia. "Solo per il settore moda in Lombardia avremo oltre 2 miliardi di consumi in meno a fine anno, e il rimbalzo sperato ancora non si è visto. I consumatori sono prudenti. Le attività del terziario hanno ancora bisogno di sostegno. A cominciare - conclude Confcommercio Lombardia - da una drastica riduzione della burocrazia che, allo stato attuale, impedisce alle varie misure di aiuto di dispiegare con rapidità i loro effetti".