Milano, 3 maggio 2020 - La Lombardia è pronta alla fase 2 dell'emergenza coronavirus. A preoccupare è soprattutto la situazione dei trasporti. Ma Regione Lombardia evidenzia che l' ordinanza sul trasporto pubblico locale "è stata adottata a seguito di un serrato confronto sia con il Governo, sia con gli enti locali e con le società concessionarie del Tpl, a fronte di un'analisi con cui sono stati valutati gli impatti anche nella distribuzione oraria dei flussi di passeggeri. Le conclusioni dell'analisi rappresentano il rischio di un picco tra le ore 7 e le ore 8 di mattina, che potrebbe determinare il duplice effetto negativo di code per accedere ai servizi di trasporto e di un ritardo nell'ingresso al lavoro".

"Per questa ragione - prosegue la Regione - da un lato si raccomanda di continuare a lavorare in smartworking per le mansioni che lo consentono, a prescindere dai codici Ateco delle imprese che riprendono l'attività; dall'altro, si invitano i datori di lavoro a modulare gli ingressi e le uscite con ampie finestre temporali che consentano di distribuire la domanda di offerta più uniformemente possibile sopratutto nell'intervallo orario che va dalle ore 7 alle ore 11 di mattina".