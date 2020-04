Milano, 23 aprile 2020 - Si gioca sul territorio il secondo tempo della partita contro il coronavirus. E se c’è, come ripetono in molti, la necessità di rimetter mano all’organizzazione della medicina del territorio in Lombardia, con la fase 2 dietro l’angolo la Regione sta imbastendo intanto una rete che deve seguire le migliaia di lombardi, passati o no dagli ospedali, conclamati o sospetti mai sottoposti a tampone, che stanno gestendo la convalescenza o direttamente il Covid19 a casa. Ma anche garantire la cura e l’assistenza domiciliare a migliaia di malati complessi, cronici e fragili, in supporto ai medici di famiglia.

Con una nota inviata l’11 aprile alle Ats, la Direzione Welfare di Palazzo Lombardia ha approfondito la nuova architettura emergenziale delle cure domiciliari, articolata tra guardie mediche Usca, telemonitoraggio, assistenza domiciliare Covid, e nuovi compiti per la rete regionale delle cure palliative. Con il controllo, anche da remoto, del medico o del pediatra di base, che, si legge nei documenti che Il Giorno ha potuto consultare, “svolgono un ruolo centrale nella gestione territoriale del paziente Covid19 positivo o sospetto”, e per ricoprirlo dispongono di una serie di supporti: le Usca (guardie mediche Covid per le visite a domicilio durante la giornata, mentre la guardia medica ordinaria continua a coprire le notti e i festivi), il telemonitoraggio (attivato anche dagli ospedali, ad esempio novanta specializzandi della Statale continuano a seguire circa 800 pazienti dimessi da alcuni ospedali milanesi) con kit di smartphone o tablet e dispositivi per misurare una serie di parametri consegnati ai pazienti; le Adi Covid (squadre d’infermieri dell’assistenza domiciliare, opportunamente protette e integrative all’Adi standard, che possono essere inviate a casa di persone “in situazioni di fragilità sanitaria/sociosanitaria che necessitano di osservazione e assistenza a bassa intensità”).

E anche gli specialisti della rete regionale delle cure palliative, della quale dal 23 marzo la Regione ha disposto una "riorganizzazione straordinaria" limitata alla durata dell’emergenza Covid, per impiegare questo piccolo esercito di 2.500 tra medici, infermieri e Oss particolarmente esperti, ma anche psicologi e fisioterapisti, nell’assistenza territoriale dei malati complessi - non solo, quindi, quelli giunti alla fase finale della vita, e non necessariamente affetti dal coronavirus -, coinvolgendo le associazioni di volontariato. Quella delle cure palliative è infatti l’unica rete regionale oltre a quella dell’emergenza urgenza che sia in attività 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e con una diffusione capillare sul territorio, ramificata in 75 hospice e 130 Unità di cure palliative domiciliari (Ucp-Dom). Il piano prevede che il medico di base possa mobilitare le Ucp-Dom per consulenze (anche con visite a domicilio) o per una vera presa in carico del paziente e della sua famiglia, e che le Ucp rimodulino le proprie attività per iniziare a seguire anche nuovi malati. Come i pazienti “corona” per i quali il ricovero in ospedale, dopo esser stato valutato con la famiglia e il medico di medicina generale, sia giudicato inappropriato e sproporzionato a causa della irreversibilità della malattia; ma soprattutto come i malati non di Covid “complessi, cronici e fragili”, che si trovino a casa o vi vengano mandati perché non devono più stare in ospedale ma hanno ancora bisogno di controllo e cura continuativa, sia farmacologica che di altro tipo, come l’ossigenoterapia.

La Regione indica di “avviare immediatamente” la consulenza telefonica e prevedere poi anche una formazione per i medici del territorio, di base e delle Usca, ma anche per quelli degli ospedali, delle Rsa e delle Rsd, “con l’obiettivo di promuovere l’identificazione precoce e tempestiva del bisogno di cure palliative ma anche di assicurare a pazienti affetti da Covid19 il controllo di sintomi difficili”, come il distress respiratorio e la dispnea caratteristici della malattia. La Dg Welfare sottolinea inoltre la “primaria esigenza di garantire la sicurezza” di tutti i professionisti coinvolti nell’assistenza domiciliare “e degli assistiti”, “attraverso la fornitura dei dispositivi di protezione individuale”, anche sui mezzi con i quali si spostano, ad esempio proteggendo i sedili con “idonei rivestimenti usa e getta”.