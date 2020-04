Milano, 25 aprile 2020 - Prosegue l'impegno delle forze dell'ordine nei controlli per le disposizioni legate all'emergenza Coronavirus. Stando ai dati forniti dalla Prefettura sono stati oltre 18mila i controlli, nell'area metropolitana di Milano.

Nello specifico le persone controllate sono state 13.898, di cui 354 sanzionati perché circolavano senza un valido motivo, una persona denunciata per aver fornito false attestazioni e due denunciati per non aver rispettato gli obblighi imposti sulla quarantena dei positivi al coronavirus. I controlli sugli esercizi commerciali sono stati 4.305 e 33 i titolari denunciati per inosservanza delle norme di prevenzione del contagio.